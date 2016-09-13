ولي العهد: شبكة الألياف البصرية لوزارة الداخلية ستسهم في أمن وأمان المواطن

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ـ حفظه الله ـ عن تقديره للجهود المبذولة في مشروع شبكة الألياف البصرية لوزارة الداخلية التي تم استكمالها في مدينة الرياض ومنطقة المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وكذلك مشروع كاميرات المراقبة الإلكترونية عالية الدقة بمنطقة المشاعر والتي تم الانتهاء منها قبل موسم الحج هذا العام.

وأكد سموه أن هذا المشروع التقني عالي الجودة سيسهم -بمشيئة الله تعالى- في أمن وأمان المواطن وهذا هو الهدف الأساسي لأعمال رجال الأمن.

تركيب 203 كاميرات عالية الدقة في منطقة منى ومزدلفة وعرفات

جاء ذلك عقب تدشين سمو ولي العهد في مكة المكرمة عقب ظهر أمس لمشروع شبكة الألياف البصرية لوزارة الداخلية في مدينة الرياض ومنطقة المشاعر المقدسة بمكة المكرمة ومشروع كاميرات المراقبة الإلكترونية عالية الدقة بمنطقة المشاعر.

واستمع سموه لشرح قدمه وكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني العميد فهد بن إبراهيم بن زرعة ومدير برنامج الألياف البصرية والأنظمة الإلكترونية العقيد خالد الحديثي عما تم إنجازه من تمديد كيابل الألياف البصرية في مدينة الرياض والتي وصلت أطوالها إلى أكثر من 210 كم وتربط نحو 60 موقعاً إلى جانب ما تم إنجازه من الألياف البصرية بمنطقة المشاعر المقدسة والتي تبلغ حوالي 100 كم من الألياف البصرية عالية السرعة التي تربط المسجد الحرام بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911.

كما استمع سمو ولي العهد لشرح عن كاميرات المراقبة الإلكترونية التي تم تركيبها وعددها 203 كاميرات عالية الدقة في منطقة منى ومزدلفة وعرفات وربطها بالمركز وذلك لخدمة المهام الأمنية لراحة حجاج بيت الله الحرم.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومساعد سمو وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والمشرف العام على الشؤون الفنية بوزارة الداخلية عبدالله البتال، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

الأمير محمد بن نايف أعرب عن تقديره للجهود المبذولة

سموه وعدد من القيادات يستمعون إلى شرح عن المشروع

سموه أكد أن هذا المشروع التقني عالي الجودة سيسهم في أمن وأمان المواطن

مسؤولون وقيادات أمنية خلال المناسبة