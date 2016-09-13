د. الياس: وسائل الإعلام الدولية تنقل رسالة الحج السامية لبقاع الأرض كافة

د. عبدالمحسن الياس

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي د. عبدالمحسن بن فاروق الياس على أهمية التواجد الإعلامي الدولي خلال موسم حج هذا العام من أجل نقل رسالة الحج السامية لكافة بقاع الأرض، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام وبتوجيهات ومتابعة من وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي سخرت إمكاناتها البشرية والفنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الوزارة من إعلاميين ومثقفين في سبيل تأديتهم لفريضة حج هذا العام 1437هـ وتسهيل تغطياتهم الإعلامية مواكبة لهذه المناسبة العظيمة.

وأوضح أن وكالة الوزارة للإعلام الخارجي قد بدأت العمل على تنفيذ خطتها لخدمة ضيوف الوزارة منذ انتهاء موسم حج العام الماضي بما يحقق بإذن الله الهدف المنشود ابتداءً بعمليات التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والاختيار النوعي لضيوف هذه الوزارة مروراً إلى توفير كافة الخدمات اللوجستية من استقبال للضيوف في المطارات وتسهيل مهام تواصلهم مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية المعنية وعمل تقاريرهم الميدانية بالإضافة إلى إنشاء مراكز إعلامية متكاملة في مقار إقامة الوفود المستضافة وممثلي الوسائل الإعلامية في كل من جدة ومشعري منى وعرفات وتقديم الخدمات اللازمة في مجال حقن وإيصال الرسائل التلفزيونية والإذاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة والهيئات المرتبطة بها. وأشار د. الياس الى أنه وإضافة إلى ماسبق فقد قامت وكالة الإعلام الخارجي بتنظيم زيارات ميدانية يومية للوفود الإعلامية المشاركة قبل بدء الحج لعدد من المواقع المهمة ذات العلاقة بالحج في كل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومن ضمنها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج ومصنع كسوة الكعبة المشرفة والبنك الإسلامي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر السعودية ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتب الزمازمة الموحد وكذلك المشاركة في تغطية العرض العسكري السنوي لوزارة الداخلية بالإضافة إلى رحلات تأدية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة. وأوضح وكيل الوزارة للإعلام الخارجي، أن موسم حج هذا العام يحظى بمشاركة حوالي مئتي شخصية ثقافية وإعلامية دولية وإسلامية وعربية من وكالات أنباء دولية إلى قنوات تلفزيونية فضائية راجياً من المولى القدير أن يتقبل الله منهم حجهم وأن يعينهم على نقل الرسالة السامية لحج بيت الله وما تقوم به المملكة من جهود حثيثة في خدمة ضيوف الرحمن.