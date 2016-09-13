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تخصصي العيون يعايد مرضاه المنومين

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تخصصي العيون يعايد مرضاه المنومين تخصصي العيون يعايد مرضاه المنومين

زار عبدالعزيز بن محمد الهذيلي مدير المراسم والعلاقات العامة والإعلام بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يرافقه فرج الشمري مدير قسم التغذية، ومعتصم العمار، أخصائي المراسم والعلاقات العامة ،المرضى المنوّمين وذلك لمعايدتهم بعيد الاضحى المبارك والاطمئنان عليهم، وتم توزيع باقات الزهور وحلوى العيد وكذلك الألعاب لصغار المرضى، متمنياً لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل. وقد أبدى المرضى سعادتهم بهذه الزيارة وهم يرفعون أكفّهم بالدعاء ودوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله، لما وفرته الدولة لهم من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.

وقد ذكر الهذيلي بأنّ حفل المعايدة برنامج دأب المستشفى على إقامته سنوياً لمشاركة المرضى الفرحة بهذه المناسبة السعيدة والذين أجبرتهم ظروفهم الصحية على البقاء في المستشفى، متمنياً لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وذويهم سالمين معافين بإذن الله.

ويقدم الهدايا لأحد الأطفال

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