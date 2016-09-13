الحسين إلى رحمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الحسين، والصلاة عليه اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة الظهر في جامع الملك خالد في الرياض وبعد العصر في مدينة أشيقر، وسيوارى الثرى في مقبرة أشيقر بعد صلاة العصر -بإذن الله-. أحر التعازي وصادق المواساة لأهل الفقيد زوجته وأبناؤه وبناته وإخوانه وأخواته وكافة أسرة الحسين. داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

والعزاء سيكون في منزلهم بحي الربوة شرق بشارع الأحساء من بعد صلاة العصر وحتى الساعة 9:30 مساء.