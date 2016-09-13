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لعبة في الجول - تامر عبد الحميد يختار أفضل هدف سكن شباك الزمالك.. ' رائعة متعب '

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لعبة في الجول - تامر عبد الحميد يختار أفضل هدف سكن شباك الزمالك.. ' رائعة متعب ' لعبة في الجول - تامر عبد الحميد يختار أفضل هدف سكن شباك الزمالك.. ' رائعة متعب '

اختار تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك أفضل هدف سكن شباك فريقه في الموسم الماضي، وكانت إجابته عبر FilGoal.com.

لعبة FilGoal.com الحالية عن هدف رائع للمنافس في مرمى فريقك.

وهذه المرة وجه FilGoal.com سؤاله إلى تامر عبد الحميد.

وأجاب دونجا قائلا: "هدف عماد متعب في مرمى الزمالك

وأوضح "في لقاء نهائي كأس 2007 والذي انتهى بفوز الأهلي 4-3".

وأتم "هدف التعادل للأهلي عن طريق متعب. كان هدفا رائعا للغاية".

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