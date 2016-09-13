صحيفة مغربية: الزمالك يُحدد مصير مدرب الوداد

أوضحت صحيفة المنتخب المغريبة أن مصير الويلزي جون توشاك المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي متوقف على نتيجة مباراة الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يفز الوداد إلا مباراة واحدة في أخر ست مباريات وذلك في مواجهة أسيك ميموزا في دور المجموعات بهدفين لهدف، إذ خسر أثنين وتعادل في ثلاثة.

وكتبت صحيفة المنتخب المغربية يوم الاثنين: "عبور الزمالك شرط بقاء توشاك مع الوداد".

وكشفت "إذا فشل في تجاوز محطة نصف النهائي فمن المؤكد سيحزم حقائبه ويرحل".

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