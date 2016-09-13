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محمد الرميثي: العمل في أيام العيد مسؤولية وواجب وطني

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محمد الرميثي: العمل في أيام العيد مسؤولية وواجب وطني محمد الرميثي: العمل في أيام العيد مسؤولية وواجب وطني

اعتبر اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن العمل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية واجب وطني ومسؤولية على عاتق رجل الشرطة.

صرح بذلك أثناء تفقده غرفة العمليات وإدارة الترخيص بشرطة أبوظبي للاطلاع على سير العمل خلال أيام العيد. وقد زار اللواء الرميثي، صباح أمس، غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، وكان في استقباله العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط المناوبين في أيام العيد، لتقديم التهنئة للمناوبين يوم العيد، والاطلاع على سير العمل، وطالبهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية في أداء الواجب.

كما زار إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، لتقديم التهاني للضباط وضباط الصف المناوبين على مدار أيام العيد وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وأكد لطواقم العمل أن العمل في أيام الأعياد هو واجب وطني ومسؤولية على عاتق رجل الشرطة وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل بهدف تحقيق أقصى درجات الجودة وتعزيز ثقة الجمهور بالأجهزة الشرطية والأمنية.

الشريفي يزور مركز «الشعبية»

زار اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة، مركز شرطة الشعبية في أبوظبي لتقديم التهاني والتبريكات لمجموعات العمل المناوبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.استقبله في المركز العقيد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير مديرية شرطة العاصمة بأبوظبي، حيث تبادل التهاني مع العاملين من ضباط وضباط صف، متمنياً لهم المزيد من النجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وأشاد بمستوى الأداء والمهنية العالية التي يحرصون عليها في أداء الواجبات المختلفة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

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