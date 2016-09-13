محمد المري:نسعى لسعادة كل مغادر أو قادم إلى أرض الدولة

تفقد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مباني مطار دبي الدولي، للاطلاع على الاستعدادات في صالات المغادرين والقادمين، والتسهيلات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تحقيقاً لانسيابية إنجاز إجراءات المسافرين عبر مطارات دبي، مؤكداً أن «إقامة دبي» تسعى جاهدة إلى تحقيق السعادة لكل مغادر أو قادم إلى أرض الدولة.

وهنأ اللواء محمد المري الموظفين المناوبين ومأموري الجوازات الموجودين على رأس عملهم، بمناسبة العيد، مثنياً على جهودهم المبذولة في تقديم كل التسهيلات لزوار الدولة، وسعيهم عبر مطار دبي الدولي «بوابة السلام»، لإبراز الوجه الحضاري للدولة، مؤكداً اهتمامه وتقديره لجهودهم ومباشرتهم العمل خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن الوجود مع الموظفين خلال أول أيام العيد يسهم في تحفيزهم إيجابياً، بإشعارهم بقرب القيادات منهم كونهم فريقاً واحداً ضمن منظومة متكاملة.

وقد شملت الجولة التفقدية التي قام بها اللواء والفريق صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار 1 و2 و3 والإدارات، والتقى خلالها الضباط وضباط الصف والأفراد في أقسام جوازات مطار دبي، واطمأن على جاهزية موظفي الإدارة.رافق اللواء محمد المري، اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفريق «هويتي» بمطار دبي الدولي، الذي يضم ماجد الجوكر، نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة، وعبد الله بن خديه رئيس الهوية الوطنية للتميز الحكومي بالهوية؛ وعدد من الضباط ومسؤولي إقامة دبي.