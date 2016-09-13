حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى في ليوا ويستقبل المهنئين

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر ليوا بالمنطقة الغربية.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آلِ نهيان وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين. كما استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في قصر ليوا جموع المهنئين الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

فقد تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وشيوخ القبائل وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين الذين توافدوا على قصر ليوا للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب دولة الإمارات باليمن والخير والبركات. وكان فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة أطلق ثلاث طلقات مدفعية في أرجاء قصر ليوا ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.