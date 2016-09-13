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طحنون بن محمد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

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طحنون بن محمد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين طحنون بن محمد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ حمدان بن زايد الأول في مدينة العين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ العميد محمد بن طحنون آل نهيان مدير إدارة المنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين في مدينة العين وجموع من المواطنين والمقيمين.

وعقب أداء الصلاة استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في قصره في منطقة غريبة جموع المهنئين من وجهاء وأعيان القبائل والمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، حيث تبادل سموه معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وحضر اللقاء الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية وإخوانه الشيوخ.

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