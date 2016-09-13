محمـــد بــن زايـــد يستقبــــــل جموع المهنئين بالعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر المشرف في أبوظبي صباح أمس، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومن قادة القوات المسلحة وضباط الوحدات المساندة وكبار ضباط وزارة الداخلية، ومسؤولي المجلس الأعلى للأمن الوطني والمؤسسات الأمنية، وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الجميع خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تنعم بالأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل قائد مسيرة الاتحاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معربين عن صادق مشاعرهم القلبية وخالص تبريكاتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة السعيدة.

سلامة

ورفع جموع المهنئين التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه إلى كل ما فيه خير ورفعة دولة الإمارات وشعبها الوفي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة من المهنئين بالعيد، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الأمن والاستقرار، ولشعبها المزيد من الرخاء والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضور

وتلقى التهاني إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ.