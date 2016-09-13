ضوابط للتسوق بصحبة الطفل

حتى تتمتعي بالتسوق وأنت تصطحبين طفلك، يجب وضع بعض الضوابط التي تحد من إزعاج الصغار، منها:



• من الصعب جداً أن ترفضي على الدوام طلباته،‏ فالطفل معرّض للمغريات عندما نصطحبه للتسوق‏، ‏لذلك خصصي أحد الأيام في الشهر لتشتري له ما يريد، وإذا طلب منك شراء شيء في يوم آخر‏‏ فأجلي ذلك إلى اليوم المخصص له‏.‏

• أثناء تجوالك داخل السوبر ماركت لشراء حاجاتك، سيحاول طفلك دون شك عندما تصلين إلى قسم الألعاب والحلويات أن يطلب منك شراء العديد منها، فحاولي ألا ترفضي طلبه، ويمكنك أن تقولي له: "أنت على حق، فهذه لعبة رائعة‏،‏ سوف نسجلها في لائحة هداياك"، وهذا يكفي لإسكاته في معظم الأحيان.

• إذا وجدت أن طفلك يعذبك كثيراً عندما تأخذينه معك للتسوق، فذلك يعني أنه يشعر بالضيق، حاولي عندئذ أن تجدي طريقة لإبقائه في البيت بعهدة أحد من أقاربك أو إحدى صديقاتك.

• ‏ بالإمكان تسلية الطفل أثناء عملية التسوق لكي لا يشعر بالضجر ويبدأ بالمشاغبة، كأن تطلبي منه وضع المشتريات في العربة، أو البحث عن نوع معين من الأطعمة.

• إذا كان عدد الأطفال الذين سيتم صحبتهم كبيراً "3 أو أكثر"، وهم في سن صغير ويحتاجون إلى رعاية، فمن الأفضل الذهاب بصحبة أحد للمساعدة.

• قبل الخروج من البيت والذهاب للتسوق يجب التأكد من حصول الطفل على احتياجاته الأساسية من النوم والطعام، وإن كان الطفل متعباً أو مريضاً ينبغي تأجيل التسوق لوقت آخر.

• يجب توعية الأطفال بمخاطر الركوب واللعب في عربات التسوق، فقد يلحق الطفل الأذى بنفسه أو بالمتسوقين الآخرين وأطفالهم.