أغذية تفيدك في حملك

مطلوب منك في حملك اتباع نظام غذائي مفيد، يحافظ على رشاقتك من جهة، ويغذي جنينك من جهة أخرى. "سيدتي وطفلك" تقدم لك وصفات لوجبات تكفي هذه الحاجيات.

أفضل إفطار

بيض مخفوق على خبز توست من الحبوب الكاملة مع الطماطم المشوية، حيث ستجعلك الألياف والبروتين تشعرين بالشبع مدة أطول، بينما تساعد الطماطم على إطلاق مضادات الأكسدة الطبيعية، مثل الليكوبين الذي يحمي الخلايا ويحارب الالتهاب، إن لم ترغبي بالبيض؛ فالجئي إلى الفاصوليا المشوية مخففة السكر.



وجبة منتصف النهار

موزة، فهي غني بفيتامين cوالبوتاسيوم، ومشبعة، ومقاومة للتعب، كما أن الألياف ستساعدك إن كنت تعانين من الإمساك.

وجبة الظهيرة

أعدي توفو الفاصوليا السوداء دون قلي، ويمكنك إضافته مع سلطة الكينوا، أو لخيار سهل؛ انتقي الفاصوليا المشوية القليلة السكر مع خبز التوست من الحبوب الكاملة.

مكافأة ما قبل النوم

الشوكولاته الداكنة، فهي تسد اشتهاءك للسكر، كما أن الفلافونيد والكاتشين، التي تحتويها تقوي خلايا الدم.