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5 آثار جانبية لحبوب منع الحمل.. أبرزها الاكتئاب ومشاكل العين

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5 آثار جانبية لحبوب منع الحمل.. أبرزها الاكتئاب ومشاكل العين 5 آثار جانبية لحبوب منع الحمل.. أبرزها الاكتئاب ومشاكل العين

>كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الآثار الجانبية الغريبة الناتجة عن تعاطى النساء لحبوب منع الحمل والتى تتضمن الآتى:

 

1.عدوى الخميرة:

 

أخذ حبوب منع الحمل باستمرار ينتج عنها  اختلالات هرمونية فى الجسم يمكن أن تؤدى إلى التهابات وجفاف والإصابة بعدوى الخميرة المهبلية.

 

 

2. مشاكل العين:

 

واحد من الآثار الجانبية الغريبة من حبوب منع الحمل جفاف العين، وحكة فى العيون، عدم وضوح الرؤية، وغيرها.

 

 

3. جلطات الدم:

 

من الآثار الجانبية غير العادية لحبوب منع الحمل تشكيل جلطات دموية غير الطبيعية فى جسم المرأة، وإذا كانت المرأة تدخن أو تعانى من زيادة فى الوزن تتسبب حبوب منع الحمل فى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة الأخرى.

 

 

4.الصداع النصفى:

 

وجدت دراسة جديدة أن بعض النساء يعانين من الصداع النصفى أثناء تعاطيهن حبوب منع الحمل.

 

 

5.الاكتئاب:

 

من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لحبوب منع الحمل، والاكتئاب هو أحد الآثار الجانبية النادرة نتيجة التقلبات الهرمونية.


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