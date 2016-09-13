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الطب البيطرى: 34 عجلا ذبائح اليوم الاول للعيد بمجازر جنوب سيناء

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الطب البيطرى: 34 عجلا ذبائح اليوم الاول للعيد بمجازر جنوب سيناء الطب البيطرى: 34 عجلا ذبائح اليوم الاول للعيد بمجازر جنوب سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت مجازر الذبح بجنوب سيناء أول أيام عيد الأضحى المبارك الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين لذبح أضاحيهم وذلك فى أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

 

 

وكان العشرات من المواطنين تجمعوا أمام المجازر بعد صلاة العيد مباشرة لحجز دورهم فى ذبح الأضاحى وسط فرحة من الأهالى والأطفال.

 

 

 وكشف الدكتور رمضان السيد عبد الفتاح مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، في تصريح خاص لــ "ليوم السابع" أن العدد الاجمالي للأضاحي على مستوى مجازر المحافظة في اليوم الأول للعيد 31 عجل بقري و٣عجول جاموسي منهم 5 بقري للجمعيات والباقى للاهالي، معلنا أن المجازر استقبلت نحو 150 أسرة من الأهالي، وكان يتم لقاء المواطنين لتعريفهم بالطريقه المثالية لحفظ اللحوم واجزاء الذبيحة .

 


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