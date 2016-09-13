ليلة_الأبطال مؤتمر فينجر - هل يلعب النني بسبب ' معركة الوسط ' ؟.. وأنباء سعيدة

زف آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أنباءً سعيدة لجماهير المدفعجية. النادي يبدأ المحدثات مع ميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز من أجل التجديد. والمصاب لوران كوسيلني جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان.

أرسنال يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في قلعة الأخير في فرنسا في انطلاق الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فينجر خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "باريس سان جيرمان أقوياء للغاية في خط الوسط. ستكون معركة كبيرة".

وأضاف "من سيفوز بمعركة الوسط، هو من سيفوز بالمباراة".

ومن المنتظر وحسبما أوضح فينجر في حديثه أن أرسنال سيدخل المباراة بتشكيل مختلف عن أخر لقاء. من أجل تشكيل كثافة في وسط الملعب. وهنا قد يظهر محمد النني.

النني غاب عن المشاركة مع أرسنال في أخر المواجهات أمام ساوثامبتون وكذلك حل كبديل أمام واتفورد وغاب أمام ليستر.

فينجر أصبح يعتمد بشكل أكبر على اسم من فرانسيس كوكلين وجرانيت جاكا للمشاركة بجانب سانتي كازورلا. ومع تغيير طريقة اللعب أمام باريس سان جيرمان قد يظهر النني بجانب كوكلين كحلول دفاعية أكبر ضد أصحاب الأرض.

أخبار سعيدة

الجميع شعر بالقلق بسبب إصابة الوجه التي تعرض لها كوسيلني خلال لقاء ساوثامبتون الأخير، حتى فينجر نفسه شعر بذلك.

وقال فينجر: "لقد تعرض كوسيلني لضربة قوية في الوجه، ولكنه أصبح جاهزا وعلى ما يُرام للمشاركة أمام سان جيرمان".

وواصل "كوسيلني من أفضل المدافعين في العالم. قلت ذلك من قبل. لم يحصل على التقدير المناسب".

وتابع فينجر نشره للأخبار السعيدة للجماهير مُجيبا: "نعم. النادي سيدخل في مفاوضات مع أوزيل وسانشيز لتجديد عقدهما".

وأتم متحدثا عن أوليفير جيرو: "لم أقرر حتى الآن مشاركته من عدمها في المباراة".