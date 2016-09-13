ميدو: بالوتيلي سيعود لعاداته القديمة بعد 5 مباريات مع نيس

يتوقع أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية أن يعود ماريو بالوتيلي لسابق عهده من الاستهتار في مشواره الكروي قريبا.

بالوتيلي سجل هدفين في أول مباراة يلعبها مع فريقه الجديد نيس، وذلك في الفوز المثير على مارسيليا بالدوري الفرنسي يوم الأحد.

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وقال ميدو في إطار حديثه عن بالوتيلي لشبكة bein sports يوم الاثنين: "أحب شخصية ماريو المجنونة، لكنني أرفض ما يفعله خاصة أنه يؤثر على مستقبله الكروي".

وأضاف "أتوقع أن يقدم بالوتيلي أداء جيدا في اللقاءات المقبلة، قبل أن يعود لعاداته القديمة بعد خمس مباريات، ويبدأ في مشاغباته واستهتاره".

يذكر أن بالوتيلي لم يسجل سوى هدف وحيد خلال 16 مباراة لعبها بقميص ليفربول، فريقه السابق.

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