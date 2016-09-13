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بالفيديو - ثورة إيفرتون مستمرة.. لوكاكو يحرق سندرلاند ويقفز فوق يونايتد

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بالفيديو - ثورة إيفرتون مستمرة.. لوكاكو يحرق سندرلاند ويقفز فوق يونايتد بالفيديو - ثورة إيفرتون مستمرة.. لوكاكو يحرق سندرلاند ويقفز فوق يونايتد

استمرت ثورة إيفرتون في تحقيق الانتصارات المتتالية دون أي هزيمة. روميلو لوكاكو يسجل ثلاثية ويحرق قلعة سندرلاند.

وحل إيفرتون ضيفا على سندرلاند في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. ونجح في العودة بالثلاث نقاط.

ووصل إيفرتون إلى النقطة العاشرة ليقفز فوق مانشستر يونايتد صاحب الـ9 نقاط ويحتل المركز الثاني بالتقاسم مع تشيلسي وخلف المتصدر مانشستر سيتي.

بينما تجمد سندرلاند في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

لوكاكو تكفل وحيدا بإسقاط سندرلاند. فسجل ثلاثية في 11 دقيقة في الشوط الثاني.

البداية كانت مع الدقيقة 60 ورأسية رائعة من لوكاكو تكتب فك صمود سندرلاند، ثم رأسية جديدة في الدقيقة 68 وهدف ثالث من لوكاكو أيضا في الدقيقة 71.

ويعد "هاتريك" لوكاكو هو الأول لمهاجم إيفرتون منذ مايو 2013 عندما سجل ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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