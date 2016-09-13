ليلة_الأبطال - أتليتكو لبداية طريق عودة الحلم من بوابة هولندا

(إفي): يستهل أتليتكو مدريد مشواره الأوروبي يوم الثلاثاء بمواجهة بي اس في آيندهوفن الهولندي على ملعب فيليبس، ضمن المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، وهو يحلم بمغامرة جديدة في البطولة التي حل فيها وصيفا مرتين في آخر ثلاث نسخ.

ولا ينسى "الروخيبلانكوس" أن مشوارهم الرائع بالتشامبيونز ليج الموسم الماضي والذي اصطدم مجددا بغريمهم ريال مدريد، الذي اقتنص اللقب من بوابة ركلات الترجيح في النهائي، بدأ من بوابة آيندهوفن، حيث احتاج الفريق المدريدي لـ16 ركلة ترجيحية أيضا للإطاحة به من دور الـ16 بعد انتهاء لقائي الذهاب والعودة بدون أهداف.

ومن بعد هذا الدور العصيب، انطلق أتليتكو ليحقق انتصارات مستحقة على كل من برشلونة في ربع النهائي وبايرن ميونخ في نصف النهائي.

فبعد ثلاثة أشهر ونصف من ذلك النهائي الذي اختار الريال في ميلانو، وبعد عامين من النهائي أمام نفس الفريق في لشبونة شهد تحولا دراماتيكيا في الوقت الإضافي، وبعد 42 عاما من الهزيمة في مباراة إعادة للنهائي من أجل اللقب أمام بايرن ميونخ، يعود أتلتيكو لملاحقة اللقب الوحيد الذي يفقد خزائنه، الأعرق أوروبيا.

وقال نجم دفاع الفريق، الأوروجوائي دييجو جودين، هذا الصيف "سنواصل الكفاح من أجل حلم جماعي (دوري الأبطال) يراودنا جميعا".

ويبدأ الفريق هذا الحلم مجددا من بوابة آيندهوفن، الذي كان قد تعادل في ملعبه فيليبس قبل نحو ستة أشعر سلبيا في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي، وسينتظره بطل هولندا غدا أيضا بنفس الملعب، الذي حقق عليه مؤخرا أربعة انتصارات وتعادلين.

وتحقيق الانتصار سيكون بداية هامة لأتليتكو في مجموعة تضم أيضا بايرن ميونخ الألماني وروستوف الروسي، وذلك بعد انطلاقته المتأخرة في الليجا بأول انتصار في الجولة الثالثة على حساب سلتا فيجو في بالايدوس.

وجاء هذا الانتصار في وقت رائع لأتليتكو قبل مشواره في دوري الأبطال، حيث كان قد سقط قبلها في فخ التعادل أمام الصاعدين للأضواء في الليجا، ألافيس وليجانيس.

وينتظر أن يدفع المدرب الأرجنتيني للفريق، دييجو سيميوني، في حراسة المرمى بالسلوفيني يان أوبلاك، وفي الدفاع بخوانفران توريس وستيفان سافيتش وجودين وفيليبي لويس، وفي الوسط بجابي فرنانديز وكوكي وساؤول، وفي الهجوم سيكون مؤكدا الاعتماد على الفرنسي أنطوان جريزمان.

أما الشكوك فتحوم حول اعتماد "التشولو" من عدمه على البلجيكي يانيك كاراسكو كجناح أو وقد يلجأ لخيار الدفع بلاعب وسط آخر، كتياجو مينديز أو أوجوستو فرنانديز، أما المهاجم الثاني فستنحصر المنافسة بين المخضرم فرناندو توريس أو الفرنسي كيفن جاميرو.

كما يصل آيندهوفن، بطل الدوري الهولندي للموسم الثالث تواليا بقيادة فيليب كوكو، للمباراة محققا انتصارا كبيرا على منافسه نيميجا برباعية نظيفة في خامس مباريات الدوري، الذي يحتل فيه الترتيب الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر فينورد روتردام.

بينما ينتظر أن تتكون تشكيلة آيندهوفن من زويت وأرياس أو برينيت، ونيكولا إيسيمات أو ميرين، ومورينو، وفيليمز وبروبر وجواردادو وهندريكس وبيريرو أو رامسيلار، ودي يونج ونارسينج