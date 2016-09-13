ليلة_الأبطال - برشلونة بالثلاثي الذهبي لتخفيف الآلام فهل يكون سيلتك الضحية؟

(إفي): عقب الهزيمة المفاجئة التي مني بها في عقر داره على يد ألافيس الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني بهدفين لواحد، يستهل برشلونة يوم الثلاثاء مشواره في نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال، بمواجهة أمام سيلتك الاسكتلندي، ضمن المجموعة الثالثة، في لقاء سيشهد حتميا تغييرات كثيرة في التشكيلة الأساسية وعودة ثلاثي الهجوم الناري (إم.إس.إن).

وبالتأكيد سيكون لمرارة الهزيمة التي تجرعها أمام ألافيس في ثالث جولات الليجا السبت الماضي، تأثيرا كبيرا على المعايير التي كان إنريكي قد اختار على أساسها تشكيلته وقتها، حيث دفع بعدد كبير من اللاعبين الجدد وآخرين لم يكونوا في أفضل حالتهم كما تبين لاحقا.

ولذلك، من المنتظر أن تشهد تشكيلة الفريق للقاء، عودة أفضل لاعبي النادي الكتالوني، باستثناء حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي على الرغم من تعافيه بشكل تام من إصابته، لا يبدو أنه جاهز للعب.

وستكون مباراة سيلتك هي الأولى التي يخوضها ثلاثي البرسا اللاتيني منذ بداية الموسم الجاري، ففي مواجهة ألافيس لم يدفع إنريكي بالأوروجوائي لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي منذ بداية اللقاء، الأول لأنه كان قد عاد للتو من بلاده، والثاني بسبب المشكلات البدنية التي يعاني منها، بينما كان نيمار ضمن التشكيلة الأساسية.

وقد يشهد اللقاء عودة أندريس إنيستا أيضا عقب تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى كان قد تعرض لها في مباراة كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية منتصف أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم إنريكي بتغييرات في الدفاع، ففي ظل الأداء الضعيف الذي قدمه أليكس فيدال وخابيير ماسكيرانو أمام ألافيس السبت الماضي، قد يستعين مدرب البرسا بسرجيو روبرتو وصامويل أومتيتي بدلا منهما، وسط توقعات بأن جيرارد بيكيه وجوردي ألبا بدوريهما سيحلان مكان جيريمي ماثيو ولوكاس دينييه على الترتيب.

ومن المرجح أن يتم الدفع بسرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش في خط الوسط بجانب إنيستا، وبميسي وسواريز ونيمار في الهجوم، بينما سيتولى حراسة المرمى، الهلندي ياسبر سيليسين، إلا إذا أراد إنريكي مفاجأة الجماهير وقرر الدفع بجوردي ماسيب.

ويستضيف البرسا على ملعب كامب نو سيلتك الذي اكتسح للتو مضيفه جلاسكو رانجرز بخمسة أهداف لهدف في الدوري الاسكتلندي.

وفي المواجهات العشر التي جمعت بين سيلتك وبرشلونة، فاز النادي الكتالوني بست مباريات مقابل اثنتين للفريق الاسكتلندي، بينما تعادلا في مباراتين.

التشكيل المتوقعة:

برشلونة:

سيليسين وسيرجي روبرتو وبيكيه وأومتيتي وجوردي ألبا وبوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا وميسي وسواريز ونيمار.

سيلتك:

جوردون ولوستيج وتوريه وسفياتشينكو وتيرني وبيتون وبراون وفورست وروجيك وسينكلير وديمبيلي.

الحكم: أوفيديو هاتسيجان (رومانيا) الملعب: كامب نو