مران الزمالك - حضور كهربا

حرص محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق اتحاد جدة السعودي على زيارة مران الزمالك يوم الاثنين.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورحل كهربا من الزمالك معارا إلى اتحاد الكرة قبل أن يستغل تواجده في مصر لقضاء أجازته من أجل زيارة مران الزمالك لمؤازرته قبل اللقاء المرتقب ضد الوداد.

ورحب لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان بكهربا.

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