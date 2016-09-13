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#في_إفريقيا - قائمة الزمالك.. 17 لاعبا بينهم 3 حراس لمواجهة الوداد

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#في_إفريقيا - قائمة الزمالك.. 17 لاعبا بينهم 3 حراس لمواجهة الوداد #في_إفريقيا - قائمة الزمالك.. 17 لاعبا بينهم 3 حراس لمواجهة الوداد

استقر مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك على قائمة الفريق التي ستسافر صباح يوم الثلاثاء إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الوداد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم الجمعة في برج العرب في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى. وقام الجهاز الفني نظرا للنقص العديد في القائمة بضم 4 لاعبيه للسفر إلى المعسكر وهم أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وصلاح ريكو ومحمود دونجا.

ولن يشارك الرباعي أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وصلاح ريكو ودونجا مع الزمالك ضد الوداد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح.

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد دويدار - علي جبر - إسلام جمال - رمزي خالد.

الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - معروف يوسف - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - إيمانويل مايوكا - ستانلي.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق بداية من يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوداد.

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