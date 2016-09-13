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كوكا: أتعجب مما يحدث لمنتخب مصر.. وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل للمونديال

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كوكا: أتعجب مما يحدث لمنتخب مصر.. وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل للمونديال كوكا: أتعجب مما يحدث لمنتخب مصر.. وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل للمونديال

يتعجب أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا مما يحدث لمنتخب عبر التاريخ فيما يخص التأهل لكأس العالم.

كوكا البالغ من العمر 23 عاما لعب تسع مباريات دولية بقميص الأول وسجل فيها خمسة أهداف، بينما ظهر كثيرا في صفوف منتخب الشباب المصري.

وقال كوكا في تصريحات لبرنامج فيفا فوتبول: "لا أعلم سر فشل منتخب مصر في التأهل للمونديال رغم كثرة اللاعبين المتميزين في كل جيل".

وأضاف "أتعجب أن الحظ لا يقف مع منتخب مصر في تصفيات المونديال دائما، بينما نتوج كثيرا بكأس الأمم الإفريقية".

وحصد الفراعنة لقب كأس أمم إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي)، بينما تأهلوا للمونديال مرتين فقط في 1934 و1990.

وأكد مهاجم براجا "سنبذل قصارى جهدنا من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمونديال هذه المرة، رغم وجود غانا معنا في المجموعة نفسها".

ويتواجد المنتخب المصري مع غانا والكونجو وأوغندا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم، على يتأهل متصدرها في النهاية للمونديال.

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