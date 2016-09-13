البيت الأبيض: تأخر الإعلان عن مرض هيلارى لا يؤثر على دعم أوباما

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست، اليوم الإثنين، إن تأخير حملة مرشحة ، الرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون فى الإعلان عن إصابتها بالتهاب رئوى لم يؤثر على دعم الرئيس الأمريكى باراك أوباما للمرشحة الرئاسية.

وأضاف ايرنست – فى تصريحات صحفية – أن هذا التأخير لن يؤثر بالتأكيد على تقييم أوباما بان هيلارى هى أفضل شخص لخلافته فى البيت الأبيض، وأوضح ايرنست أن الأمر متروك للمرشحين فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بحالتهم الصحية التى يكشفون عنها.

وكانت حملة هيلارى الانتخابية تعرضت لانتقادات شديدة إزاء التأخر فى الإعلان عن تشخيص إصابتها بالتهاب رئوى يوم الجمعة حتى تم الإعلان عن ذلك عقب مغادرتها فجأة مراسم تأبين هجمات ١١ سبتمير فى نيويورك أمس الأحد.

أ ش أ