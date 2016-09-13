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نشرة ONA ا عمرو الليثي يصلح بين مرتضى منصور والسادات.. mbc مصر تعرض العراف ودراما عيون القلب

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إعداد – إ نجي لطفي
> تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

تعرض قناة mbc مسلسل” العراف “..للمزيد

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> تبدأ قناة “MBC مصر2″ اعتباراً من غداً عرض الدراما الرومانسية المميزة “ القلب” للكاتب فداء الشندويلي والمخرج محمد مصطفى، في 60 حلقة مُتصلة..للمزيد

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تداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صوره تجمع المستشار مرتضي منصورو الدكتور عمرو الليثي و النائب محمد أنور السادات بعد أن نجح عمروالليثي في إتمام الصلح بينهم أثناء الحج في مني..للمزيد 

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