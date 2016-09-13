نشرة ONA ا عمرو الليثي يصلح بين مرتضى منصور والسادات.. mbc مصر تعرض العراف ودراما عيون القلب

إعداد – إ نجي لطفي

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تعرض قناة mbc مصر مسلسل” العراف “..للمزيد



> تبدأ قناة “MBC مصر2″ اعتباراً من غداً عرض الدراما الرومانسية المميزة “عيون القلب” للكاتب فداء الشندويلي والمخرج محمد مصطفى، في 60 حلقة مُتصلة..للمزيد

تداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صوره تجمع المستشار مرتضي منصورو الدكتور عمرو الليثي و النائب محمد أنور السادات بعد أن نجح عمروالليثي في إتمام الصلح بينهم أثناء الحج في مني..للمزيد