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ضبط حلوانى بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة

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ضبط حلوانى بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة ضبط حلوانى بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة

>البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط، حلوانى بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كانت وردت معلومات للمقدم شهاب جابر مدير مكتب الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات بالبحر الأحمر يفيد قيام حلوانى يدعى "وائل.ر" 38 عاما، بالاتجار فى المواد المخدرة "حشيش".

تم العرض على مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته فرشين من مخدر الحشيش بمقدار ربع كيلو حشيش ومبلغ مالى هاتف محمول تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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