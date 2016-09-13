مصادر: النيابة تأمر بضبط متهمين جدد بقضية تسريبات الثانوية العامة

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام، أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد من مسئولى صفحات "شاومينج" الهاربين فى القضية المعروفة إعلاميا، بقضية "تسريبات الثانونية العامة" شاومينج، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة مع عدد من المتهمين فى القضية ومن بينهم مسئول بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مسئولى أحد الصفحات المسئولة عن تسريب الامتحانات.

وأوضحت المصادر أن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين فى القضية من مسئولى تسريبات الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعى بالإسكندرية بضمان محل إقامتهم، كما أمرت بإخلاء سبيل ولى أمر أحد طلاب الثانوية المتهمين بتقديم مبالغ مالية للحصول على نماذج الامتحانات بواقع 7 آلاف جنيه لكل مادة كى يحصل ابنه على أعلى الدرجات.

وفى السياق ذاته قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد سمير، تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية، 45 يومًا.

ودفع عصام السيد وحسني مبارك أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بسقوط أمر الحبس الاحتياطى، وانتفاء مبرراته، وأكدت هيئة دفاع المتهمين على استمرار مسلسل تسريبات امتحانات الثانوية العامة رغم حبس المتهمين، وطالب دفاع المتهمين بضرورة كشف النقاب عن المتهمين الحقيقيين فى القضية أيا كانت مواقعهم.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وتضم القضية "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.