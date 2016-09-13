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سودانية تضع مولودتها بمطار القاهرة

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سودانية تضع مولودتها بمطار القاهرة سودانية تضع مولودتها بمطار القاهرة

>كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى موقفا طريفا فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، إذ وضعت راكبة سودانية الجنسية مولودتها داخل حجز الجوازات بالمطار ، وقامت سلطات الحجر الصحى بعمل الإسعافات الأولية للراكبة ونقلها إلى إحدى المستشفيات لاستكمال علاجها والكشف على المولودة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن المحجوزين بمبنى الركاب رقم "٣" فوجئوا بالراكبة "أم سلمى . م . ا" ٢٨ عاما سودانية الجنسية بإصابتها بآلام الوضع أثناء فترة احتجازها بالمطار ، تم استدعاء طبيبة الحجر الصحي التي قامت بتوليد الراكبة التي وضعت مولودتها ، وتم عمل الإسعافات الأولية لها بالمطار .

 

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالإنابة بنقل الراكبة داخل سيارة إسعاف المطار إلى مستشفى البكرى تحت حراسة الشرطة ، وذلك لاستكمال علاج الراكبة وفحص مولودتها واتخاذ الإجراءات القانونية معها .

 


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