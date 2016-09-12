خبير اقتصادي: الحكومة تتحمل مسؤولية عدم فهم الشعب للضريبة

قال المتخصص في الشئون الاقتصادية، ناجي عبد العزيز، إن حالة عدم الفهم لقانون ضريبة القيمة المضافة والتداعيات التي ستترتب عليه، تتحمل مسؤوليتها الحكومة المصرية.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع علي شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه: “كان يجب على الحكومة أن تفتح حواراً مجتمعياً علي نطاق واسع لاسيما مع مجتمع التجار والمواطنيين”، موضحاً أن فئة التاجر والصانع مُكلفين بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها للحكومة.

وتابع عبد العزيز أنه: “كان يجب على البرمان أن يُوضح قانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الأزمة تكمن فى أن عددًا كبيرًا من الأعضاء ليس لديهم دراية كاملة بهذا القانون، وبالتالي فالمسألة مرت باعتبارها صفقة”، مشدداً علي أن هذا القانون لم يُدرس بشكل كاف داخل اللجنة الاقتصادية.