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تقرير بلجيكي: تأثير تريزيجيه بدأ في الظهور مع موسكرون

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تقرير بلجيكي: تأثير تريزيجيه بدأ في الظهور مع موسكرون تقرير بلجيكي: تأثير تريزيجيه بدأ في الظهور مع موسكرون

سلط موقع أندرلخت أون لاين المتخصص في أخبار أندرلخت الضوء على محمود حسن "تريزيجيه" بعد ظهوره الأول مع فريقه الجديد موسكرون.

وشارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع موسكرون بعد مران واحد فقط له مع الفريق. (طالع - مدرب موسكرون: أحببت عقلية "البطل" تريزيجيه).

مساهمة تريزيجيه جاءت سريعا مع فريقه الجديد فاستغل خطأ ساذجا من مدافع نادي زولت وارجم البلجيكي ليصنع أول أهدافه مع فريقه الجديد موسكرون في لقاء انتهى بخسارة فريقه 5-1. (طالع التفاصيل)

ونشر موقع (أندرلخت أون لاين) تقريرا عن لاعبي أندرلخت المعارين ليتحدث عن تريزيجيه.

وكتب الموقع: "تريزيجيه شارك لمدة 90 دقيقة مع فريقه الجديد موسكرون. ولكن خسر بخماسية مقابل هدف".

وأضاف "لقد بدأ تأثير تريزيجيه ونجح في صناعة أولى أهدافه مع موسكرون".

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