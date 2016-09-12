ليلة_الأبطال - تعرف على القنوات الناقلة لمباراتي النني وعمر جابر.. ومعلقا اللقاءين

تملك مصر لاعبين فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهما محمد النني لاعب وسط أرسنال وعمر جابر ظهير بازل، وتنتظر الجماهير المصرية مشاهدة الثنائي في البطولة الأقوى أوروبيا.

ويتواجد الثنائي في مجموعة واحدة رفقة باريس سان جيرمان ولودوجوريتس، إذ يحل أرسنال ضيفا على الفريق الفرنسي، وبازل ضيفا على الفريق البلغاري يوم الثلاثاء.

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وتنقل شبكة beIN sports مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها المختلفة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

واختارت الشبكة قناة HD1 لتكون الناقلة لمباراة أرسنال وسان جيرمان، ويعلق فهد العتيبي عليها.

بينما تذاع مباراة بازل ولودوجوريتس على قناة HD4 بصوت المعلق أحمد عبدة.

وتنطلق المباراتان في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن لاعب الزمالك السابق صنع هدفا لبازل في مباراة جراسهوبرز يوم السبت بالدوري السويسري، بينما جلس لاعب المقاولون السابق على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها المدفعجية 2-1 على ساوثامبتون.