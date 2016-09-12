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إيران تنفى وجود اتفاق نووى “سرى” مع الغرب

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إيران تنفى وجود اتفاق نووى “سرى” مع الغرب إيران تنفى وجود اتفاق نووى “سرى” مع الغرب

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى

نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، اليوم الأثنين، صحة أنباء تزعم بوجود اتفاق نووى سرى بين إيران والغرب.وأعلن صالحى – فى تصريحات نشرتها وكالة أنباء “فارس” الإيرانية – أن إيران ليس لديها على صعيد برنامجها النووى أى تعاون سرى مع الغرب.

وقال إن طهران ليس لديها على هامش الاتفاق النووى أى اتفاق سرى مع القوى الغربية فى الشأن النووي. وعزا ما يقال فى هذا المجال إلى معلومات خاطئة وغياب المعلومات الكافية.وزعمت مصادر غربية مؤخرا أن إيران ومجموعة دول (5 + 1) توصلوا إلى اتفاق سرى على هامش الاتفاق النووى يُسمح لإيران بموجبه بتجاوز الخطوط الحمراء للاتفاق النووى.

أ ش أ

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