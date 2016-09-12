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الاتحاد الأوروبى يعقد أول قمة بدون بريطانيا فى مالطا مطلع العام القادم

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الاتحاد الأوروبى يعقد أول قمة بدون بريطانيا فى مالطا مطلع العام القادم الاتحاد الأوروبى يعقد أول قمة بدون بريطانيا فى مالطا مطلع العام القادم

الاتحاد الأوروبي_أرشيفية

يعقد زعماء الاتحاد الأوروبى اجتماع قمة فى مالطا مطلع العام المقبل ، وذلك للمرة الأولى بدون بريطانيا، وذكرت فوكس نيوز الأمريكية مساء اليوم الاثنين – أن الاجتماع سوف يخصص لبحث الأوضاع داخل الاتحاد الأوروبى بعد انسحاب بريطانيا علاوة على مناقشة سبل دفع فكرة أوروبا الجديدة.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع فى أوائل فبراير القادم – على الأرجح – وذلك من أجل اتاحة الوقت اللازم قبيل الاحتفال فى مارس المقبل بمرور 60 عاما على عقد معاهدة روما والتى ابرمت فى الخامس والعشرين من مارس 1957 ونشأ الاتحاد الأوروبى بمقتضاها .

تجدر الإشارة إلى أن مالطا سوف تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من العام القادم

أ.ش.أ

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