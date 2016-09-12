صور..جولة محافظ أسوان فى فرق الأمن والمستشفيات للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى
قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة ميدانية لعدد من المستشفيات بمدينة أسوان لتقديم التهنئة للمرضى وأيضاً أسرهم من المرافقين أو الزائرين وتوزيع الهدايا العينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وقد رافقه خلال الجولة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والتى شملت زيارة مستشفى التأمين الصحى حيث كان فى إستقباله مدير المستشفى الدكتور بشرى الرضاوى .
ثم توجه حجازى إلى مستشفى أسوان العسكرى حيث كان فى إستقباله العميد أشرف ماهر قائد قطاع أسوان العكسرى ولفيف من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى ليقدم التهنئة لهم وللمرضى بعيد الأضحى .
وأعقب ذلك زيارة محافظ أسوان لمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب حيث قدم التهنئة أيضاً للمرضى والفريق الطبى والتمريض ، ثم توجه المحافظ لمستشفى أسوان الجامعى حيث كان فى إستقباله الدكتور محمد صلاح مدير المستشفى والعاملين بها وقدم التهنئة لهم وأيضاً للمرضى وأسرهم من المتواجدين اليوم بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وأختتم اللواء مجدى حجازى جولته بزيارة مركز الأورام حيث كان فى إستقباله مدير عام المركز الدكتور على صبحى .
وقدم المحافظ التهنئة للمرضى وأسرهم أيضاً بمناسبة العيد ، ثم تفقد أعمال التطوير الجارى والتوسعات التى سيشهدها المعهد الفترة القادمة لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لمختلف الأعمار ، بجانب مساهمة ذلك في تخفيف الأعباء عن مرضى أسوان وجنوب الصعيد من السفر للقاهرة.