الصين تحمل الولايات المتحدة مسئولية أزمة كوريا الشمالية

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن العقوبات وحدها لن تحل المشكلة النووية فى شبه الجزيرة الكورية، وذلك فى تعليق لها على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، ندد فيها بقيام بيونج يانج بتجارب نووية، وقال إن بكين لديها القدرة على وقفها عند حدها وجعلها تتراجع عما تقوم به من تصرفات.

وألقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج الكرة فى ملعب الولايات المتحدة، متهمة إياها بأنها هى المسئولة عما وصلت إليه أزمة كوريا الشمالية من حال.وأكدت هوا أن بكين تبذل جهودًا عديدة من أجل تعزيز السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، وحذرت من أن تطبيق إجراءات احادية الجانب على بيونج يانج سوف تؤدى إلى طريق مسدود بالنسبة للمشكلة النووية لكوريا الشمالية.

كانت الصين حذرت أول أمس السبت بيونج يانج من أن تجاربها النووية لن تؤدى إلى تحقيق السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وطالبتها بالامتناع عن الأعمال التى قد تزيد من تفاقم الأوضاع وزيادة حدة التوترات فى المنطقة.

ووفقًا لبيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية الصينية جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب وزير الخارجية الصينى تشانغ يه سوى مع سفير كوريا الشمالية لدى الصين جى جاى ريونغ بمقر الوزارة، حيث أكد له موقف الصين الثابت والرافض لقيام بيونج يانج بتجارب لتطوير أسلحة نووية ودعوتها إلى نزع الاسلحة النووية من المنطقة فى أقرب وقت ممكن.

> أ.ش.أ