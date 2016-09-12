أوباما يهنئ مسلمى العالم بعيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اليوم الإثنين، المسلمين فى الولايات المتحدة والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال أوباما – فى بيان أصدره البيت الأبيض – إنه هو وميشيل أوباما يتقدمان باحر التهانى للمسلمين فى الولايات المتحدة والعالم بحلول عيد الأضحى، الذى يمثل شاهدًا على كيف يمكن أن يتجاوز الدين أى خلافات وحدود ويوحد الجميع تحت شعار الإخوة والحب.

وأضاف أنه مع الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام يتعين تذكر الملايين من اللاجئين حول العالم الذين يقضون العيد وهم بعيدون عن أسرهم، غير واثقين من مستقبلهم لكنهم لا يزالون يأملون فى غد أكثر إشراقًا.

وأكد أوباما أن الولايات المتحدة ملتزمة باستقبال القادمين من الخارج من اللاجئين الفارين من الأراضى التى مزقتها الحروب والمهاجرين الذين يغادرون بلادهم بحثًا عن مستقبل أفضل بكل حب وبقلب مفتوح.

أ ش أ