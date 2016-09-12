محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك‎

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية وبحضور اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان و السفير عبد العظيم الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق بأسوان ، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية ، وقد تناولت خطبة عيد الأضحى التى ألقاها الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الحديث عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها .

وأيضاً عن ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم بإعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوماً مشهود تشهده الملائكة جمعاء وهو ما حث عليه الدين الإسلامى الحنيف .

مؤكداً على ضرورة العمل على إشغال الوقت بالسنن الحميدة فى مثل هذا اليوم وأهمها صلة الرحم والمواظبة على تنفيذ ذلك ، وأختتم أحمد الصادق خطبة العيد بالدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها من كل شر وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة به .

ومن جانبه قدم اللواء مجدى حجازى التهنئة بأسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللقيادة التنفيذية وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

مؤكداً على أن أبناء أسوان كلهم على قلب رجل واحد وأننا نسير فى حل المشاكل بالتعاون مع كافة الأجهزة المركزية لتلبية المطالب الجماهيرية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى ، وتابع مجدى حجازى بأنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال عيد الأضحى فى مختلف القطاعات سواء النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة وغيرها ، وهناك جهود متواصلة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمديريات الخدمية وأيضاً رؤساء المراكز والمدن على مدار اليوم .

فضلاً عن الأجهزة الأمنية أيضاً الذين يبذلون جهود كبيرة فى كافة النواحى من أجل بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى ، وتوجه حجازى بالشكر لكل العاملين بهذه القطاعات الحيوية التى تقوم بأداء دورها على الوجه الأكمل لخدمة المواطن الأسوانى .

ووجه شكراً خاصاً وعميقاً من القلب لكل المقاتلين من الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية أمن الوطن ومقدساته وأيضاً العمال والمهندسين والفنين الذين يقومون على خدمة المواطنين في كافة المواقع وأبرزها المرافق والمخابز ووسائل المواصلات وأماكن النزهة وعمال النظافة .