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رئيس سبورتينج لشبونة يناشد كريستيانو رونالدو من أجل العودة

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رئيس سبورتينج لشبونة يناشد كريستيانو رونالدو من أجل العودة رئيس سبورتينج لشبونة يناشد كريستيانو رونالدو من أجل العودة

كريستيانو رونالدو – أرشيفية

قال برونو دى كارفاليو، رئيس نادى سبورتينج لشبونة البرتغالى، إنّه يأمل فى عودة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى إلى الفريق البرتغالى قبل نهاية مسيرته كلاعب.

وكان رونالدو، أبرز نجوم ريال مدريد، قد بدأ مشواره الاحترافى ضمن صفوف سبورتينج لشبونة وقضى مع الفريق الأول موسمًا واحدًا قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى.

ويحل سبورتينج لشبونة ضيفًا على ريال مدريد الأربعاء فى المرحلة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأثبت رونالدو نفسه كواحد من أبرز نجوم كرة القدم خاصة خلال مشواره مع ريال مدريد، والآن يأمل كارفاليو أن يرتدى رونالدو فى يومٍ ما قميص سبورتينج لشبونة من جديد قبل أن ينهى مسيرته الاحترافية.

وقال كارفاليو فى تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: “أتمنى عودة رونالدو إلى سبورتينج لشبونة.. نبذل جهوداً هائلة من أجل عودة بعض اللاعبين.. وقد شاهدتم ذلك عندما عاد نانى بعقد إعارة من مانشستر يونايتد فى عام 2014.. سيتكرر ذلك”.

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