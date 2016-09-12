راكبة سودانية تضع مولودتها بحجز مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي موقف طريف في أول أيام عيد الأضحي المبارك ، حيث وضعت راكبة سودانية الجنسية مولودتها داخل حجز الجوازات بالمطار ، وقامت سلطات الحجر الصحي بعمل الإسعافات الأولية للراكبة ونقلها إلي إحدي المستشفيات لاستكمال علاجها والكشف علي المولودة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية .

صرحت مصادر امنية بالمطار أن المحجوزين بمبني الركاب رقم “٣” فوجئوا بالراكبة “ام سلمة . م . ا” ٢٨ عامًا سودانية الجنسية أصابتها الآم الوضع أثناء فترة احتجازها بالمطار ، علي الفور تم استدعاء طبيبة الحجر الصحي التي قامت بتوليد الراكبة التي وضعت مولودتها ، وتم عمل الإسعافات الأولية لها بالمطار ، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالإنابة بنقل الراكبة داخل سيارة إسعاف المطار إلي مستشفي البكري تحت حراسة الشرطة ، وذلك لاستكمال علاج الراكبة وفحص مولودتها واتخاذ الإجراءات القانونية معها .