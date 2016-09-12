ناشطة نسوية: الحدائق والسينما بؤرة خصبة للتحرش‎

قالت الباحثة والناشطة النسوية، جانيت عبد العليم، إن مصر تحتل المركز الثاني على مستوى دول العالم في التحرش، مضيفة أن المنتقبة في مصر يتم التحرش بها، لذلك لا بد من تضافر الجهود للتوعية بخطورة التحرش.

وأضافت عبد العليم خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن السينما الموجودة في الأماكن الشعبية ومنطقة وسط البلد والكورنيش والحدائق المجانية والأماكن المزدحمة تعتبر بؤرة خصبة للتحرش.

وتابعت عبد العليم أن المجتمع في مصر دائمًا ما يلوم المرأة على أنها هي من شجعت الرجل على التحرش بها بسبب ملابسها، بالإضافة إلى أن بعض الفتيات دائمًا ما تمتنع عن عن الإبلاغ بواقعة التحرش ظنًا منها أنها لم تأخذ حقها أو عدم وجود شاهد معها.

وأوضحت عبد العليم أن قوات الأمن في مصر دائمًا ما تمنع أعضاء مبادرات التحرش من النزول للشارع، لرصد المتحرشين.