أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليابان تسعى لدعم الصين وروسيا في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

Google+ Print
اليابان تسعى لدعم الصين وروسيا في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية اليابان تسعى لدعم الصين وروسيا في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي_أرشيفية

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، بأن اليابان تسعى للتنسيق مع الصين وروسيا من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية على خلفية التجربة النووية الخامسة التي أجرتها الأخيرة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا, أجرى محادثات عبر الهاتف مع نظيريه الروسي والفرنسي, على التوالي, وهو ما يؤكد التعاون الوثيق بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

لفتت إلى أن كيشيدا أكد أيضا أنه يتطلع إلى إجراء محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن هذه المسألة.

وبدعم الصين وروسيا, دائمتي العضوية في مجلس الأمن, سيكون الأمر محسوما لصالح تبني قرار جديد ضد كوريا الشمالية التي لطالما عارضت بكين وموسكو اتخاذ إجراءات عقابية بحقها بغية عزلها.

وكانت كوريا الشمالية, قد أعلنت نجاح خامس تجاربها النووية يوم الجمعة الماضي .. وهنأت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم, العلماء النوويين على التفجير النووي الاختباري الذي أoجري على رأس حربي نووي طور حديثا في منشأة البلاد النووية الشمالية.

كما تعهدت بيونج يانج باتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز قوتها النووية من أجل تأكيد إحترامها وحقها في الوجود والسلام الحقيقي في مواجهة التهديد الأمريكي المتنامي
> فيما يتعلق باندلاع حرب نووية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيونج يانج قد أعلنت في وقت سابق إطلاقها 3 صواريخ باليستية سقطت في بحر اليابان, في إطار تجربة صاروخية جديدة.

ودعت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في وقت سابق مجلس الأمن للانعقاد بعد الأنباء عن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خامسة هي الأقوى في تاريخها.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا