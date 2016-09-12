اليابان تسعى لدعم الصين وروسيا في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، بأن اليابان تسعى للتنسيق مع الصين وروسيا من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية على خلفية التجربة النووية الخامسة التي أجرتها الأخيرة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا, أجرى محادثات عبر الهاتف مع نظيريه الروسي والفرنسي, على التوالي, وهو ما يؤكد التعاون الوثيق بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

لفتت إلى أن كيشيدا أكد أيضا أنه يتطلع إلى إجراء محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن هذه المسألة.

وبدعم الصين وروسيا, دائمتي العضوية في مجلس الأمن, سيكون الأمر محسوما لصالح تبني قرار جديد ضد كوريا الشمالية التي لطالما عارضت بكين وموسكو اتخاذ إجراءات عقابية بحقها بغية عزلها.

وكانت كوريا الشمالية, قد أعلنت نجاح خامس تجاربها النووية يوم الجمعة الماضي .. وهنأت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم, العلماء النوويين على التفجير النووي الاختباري الذي أoجري على رأس حربي نووي طور حديثا في منشأة البلاد النووية الشمالية.

كما تعهدت بيونج يانج باتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز قوتها النووية من أجل تأكيد إحترامها وحقها في الوجود والسلام الحقيقي في مواجهة التهديد الأمريكي المتنامي

> فيما يتعلق باندلاع حرب نووية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيونج يانج قد أعلنت في وقت سابق إطلاقها 3 صواريخ باليستية سقطت في بحر اليابان, في إطار تجربة صاروخية جديدة.

ودعت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في وقت سابق مجلس الأمن للانعقاد بعد الأنباء عن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خامسة هي الأقوى في تاريخها.

أ.ش.أ