صلاح أفضل لاعبي روما أمام سامبدوريا

حصد محمد صلاح نجم روما جائزة أفضل لاعبي فريقه في مباراة سامبدوريا بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل صلاح هدفا في شباك سامبدوريا في المباراة الملحمية التي فاز بها روما 3-2 في اللحظات الأخيرة.

ونال الجناح المصري 68% من أصوات الجماهير في الاستفتاء الذي أجراه النادي عبر موقعه الرسمي.

وجاء الأسطورة فرانشيسكو توتي الذي سجل هدف الفوز القاتل في المركز الثاني بـ26% من الأصوات، بينما تواجد إدين دجيكو مسجل الهدف الثاني في المركز الثالث بـ6% من الأصوات.

يذكر أن صلاح سجل هدفين في ثلاث مباريات بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي.