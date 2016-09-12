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حملة هيلاري الانتخابية تتعهد بكشف مزيد من التقارير حول حالتها الصحية

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حملة هيلاري الانتخابية تتعهد بكشف مزيد من التقارير حول حالتها الصحية حملة هيلاري الانتخابية تتعهد بكشف مزيد من التقارير حول حالتها الصحية

المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون – أرشيفية

أعلنت الحملة الانتخابية لمرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أنها تعتزم الكشف عن مزيد من التقارير حول حالتها الصحية خلال الأسبوع الحالي؛ وذلك في محاولة للتهدئة من القلق المتزايد حول صحة المرشحة الرئاسية بعد تشخيص إصابتها بالتهاب رئوي.

وقال بريان فالون المتحدث باسم حملة هيلاري إن الحملة ظلت على اتصال مستمر، اليوم الاثنين، بالطبيبة الخاصة بهيلاري، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر تفاصيل هذه الاتصالات من اجل تهدئة القلق الذي ثار بعد مشاهدة الفيديو الذي ظهرت فيه هيلاري، وهي تترنح ولم تستطع ركوب السيارة سوى بمساعدة بعض مرافقيها.

وأضاف فالون أن هيلاري لم تفقد الوعي خلال هذه الوعكة معتقدًا أنها قد أصيبت بدوار أثناء اعتزامها ركوب السيارة، وأكد أنها تحدثت مع مساعديها بعد أن استقلت السيارة.

وأكد المتحدث أن الطبيبة شددت على أنه ليس هناك علاقة بين ما ألم بهيلاري أمس وما حدث لها عام ٢٠١٢ ، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن هيلاري ألغت جولة كان من المقرر أن تقوم بها في ولاية كاليفورنيا لدعم حملتها الانتخابية يومي الاثنين والثلاثاء.

أ ش أ

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