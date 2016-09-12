باحث سياسي: من الصعب التنبؤ بنتائج نجاح أو فشل الهدنة في سورية

قال الباحث السياسي السوري أسامة دنورة، إنه من الصعب التنبؤ بنتائج نجاح أو فشل اتفاق الهدنة الروسية- الأمريكية في سورية، بعد دخولها حيز التنفيز.

وأضاف دنورة خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن الأطراف الموجودة علي الأرض ممثلة فى الأمريكيين أعربوا عن نوايا صافية، إلا أن حجم التداخل عمليًا بين جبهة النصرة وسائر التنظيمات “كبير”، بالإضافة إلى أنه يُشكل صعوبة في التنفيذ علي أرض الواقع.

وتابع دنورة أن الظاهرة الإرهابية فى سورية تشهد آخر أيامها حال نجاح تطبيق هذا الاتفاق، موضحًا أن هذا الاتفاق يُمهد للحل من أجل عودة بناء الدولة.

وأوضح دنورة أن بنود تلك الهدنة تبدو مُبشرة، لأن حجم الاتفاق علي التفاصيل بين الطرفين الروسي والأمريكي تعد أكثر تفصيلاً وإتقانا.

وأكد دنورة أن جماعات مثل “داعش و “النصرة” ستعمل ما في وسعها، لإفشال الاتفاق الروسي- الأمريكي، وستدفع باقي الجماعات بأن تبقى مُنخرطة فى الإطار الإرهابي.