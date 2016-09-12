أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأربعاء المقبل..”اتفرج ياسلام” يعرض أفلام (الحسين) و (موعد أعمى)‏

Google+ Print
الأربعاء المقبل..”اتفرج ياسلام” يعرض أفلام (الحسين) و (موعد أعمى)‏ الأربعاء المقبل..”اتفرج ياسلام” يعرض أفلام (الحسين) و (موعد أعمى)‏

نظراً لتعديل الخريطة البرامجية لتتناسب وأيام عيد الأضحى المبارك تم تعديل
> توقيت بث برنامج “اتفرج يا سلام”، الذي يُذاع مساء الاثنين من كل أسبوع على
> القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري، ليُذاع في الثانية
> عشرة والنصف بعد منتصف ليل يوم الأربعاء – ثالث أيام العيد – لعرض ومناقشة
> الفيلم التسجيلي القصير “الحسين” والفيلم الروائي القصير “موعد أعمى” للمخرجة
> الشابة مريهان المالكي بحضور الناقد السينمائي حسام حافظ المشرف على صفحة
> السينما بجريدة “الجمهورية” .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد
> السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية
> والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على
> مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا