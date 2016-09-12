الأربعاء المقبل..”اتفرج ياسلام” يعرض أفلام (الحسين) و (موعد أعمى)‏

نظراً لتعديل الخريطة البرامجية لتتناسب وأيام عيد الأضحى المبارك تم تعديل

> توقيت بث برنامج “اتفرج يا سلام”، الذي يُذاع مساء الاثنين من كل أسبوع على

> القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري، ليُذاع في الثانية

> عشرة والنصف بعد منتصف ليل يوم الأربعاء – ثالث أيام العيد – لعرض ومناقشة

> الفيلم التسجيلي القصير “الحسين” والفيلم الروائي القصير “موعد أعمى” للمخرجة

> الشابة مريهان المالكي بحضور الناقد السينمائي حسام حافظ المشرف على صفحة

> السينما بجريدة “الجمهورية” .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد

> السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية

> والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على

> مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.