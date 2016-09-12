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ما تزودهاش.. اللحوم الدهنية تقتل البكتيريا الجيدة بالأمعاء وتضر المناعة

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ما تزودهاش.. اللحوم الدهنية تقتل البكتيريا الجيدة بالأمعاء وتضر المناعة ما تزودهاش.. اللحوم الدهنية تقتل البكتيريا الجيدة بالأمعاء وتضر المناعة

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة سينسيناتى (UC)، أن تناول المزيد من الموجودة باللحوم يقتل البكتيريا الجيدة فى الأمعاء ويضر المناعة.

 

وأشار الدكتور باتريك تسو، أستاذ علم الأمراض والطب المخبرى فى كلية جامعة كاليفورنيا فى الطب، زيادة الوزن والبدانة هى عوامل الخطر لمرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل صحية أخرى. 

 

ووجد الباحثون أن البكتيريا الجيدة الموجودة فى الأمعاء تساعد على امتصاص الدهون، لكن كلما زادت الدهون انخفضت مستويات هذه البكتيريا الجيدة، وتضررت المناعة وارتفعت فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أن تناول المزيد من اللحوم الغنية بالدهون يؤدى إلى زيادة الحساسية والتهابات، لذلك يجب التقليل منها لتجنب ضعف المناعة وانسداد شرايين القلب. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العالمى الأمريكى“Science Daily”.


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