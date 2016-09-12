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خبر سيء لمحبّي مسلسل "وادي الذئاب"

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خبر سيء لمحبّي مسلسل "وادي الذئاب" خبر سيء لمحبّي مسلسل "وادي الذئاب"

الإثنين 12-09-2016 14:54

أكد منتج مسلسل "وادي الذئاب" لبطله نجاتي شاشماز المعروف بمراد علم دار، ما نشر عن احتمال عدم وجود موسم جديد للمسلسل هذا العام، داعياً الصحافة التركية إلى انتظار البيان الذي سيصدر عن شركة الإنتاج، المشغولة حالياً بالإعداد لفيلم "وادي الذئاب- الانقلاب"، المستوحى من الانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في شهر يوليو الماضي.
جمهور المسلسل الذي يتابعه منذ أكثر من 10 سنوات استاء من تأجيل الموسم الجديد، معتبراً أن المسلسل أهم من الفيلم، وأنّ هذا الأخير ينبغي ألا يقدّم على حساب العمل الذي يحقق منذ بداية عرضه في تركيا أعلى نسبة مشاهدة.

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