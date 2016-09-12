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أصالة تغني لسوريا باللهجة المصرية وتؤكد: أنا بعيدة عن السياسة

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الإثنين 12-09-2016 15:13

بعد خمس سنوات من الصمت، قررت الفنانة أصالة الغناء بلادها سوريا أخيراً، واصدرت بالتعاون مع المطرب المصري أحمد فهمي كليب ""عيش.. سكر.. وطن"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتستهدف القاء الضوء على المعاناة الانسانية للنساء السوريات.
يشارك أصالة في الغناء الفنان أحمد فهمي، برؤية فنية وإخراج لزوجها طارق العريان، من كلمات محمود طلعت وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي، وأكدت أصالة أنها منذ بداية الأحداث في سوريا تخوض رحلة بحث عن أغنية تليق بمشاعرها وموقفها والبعد تماما عن السياسة، وأكدت أن موقف الأغنية إنساني بحت، والكلمات تعبر عن كل ست وبنت سورية تريد أن تستمر حياتها فتلجأ إلى التمثيل لتظهر وكأنها تعيش حياة طبيعية، "نضطر إلى التعايش بالرغم من الحزن والهم والألم على الوطن".

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سيدتي