أسئلة محرجة جداً بانتظار أحمد حلمي اليوم عبر "تويتر" فكيف سيجيب؟

القاهرة_عمرو رضا

قرر الفنان الكوميدي أحمد حلمي قضاء أول ايام عيد الأضحى بصحبة جمهوره، عبر هاشتاغ #AskHelmy على تويتر، وطلب من جمهوره الاحتفال معه بالعيد، والعودة إلى السينما بفيلم "لف ودوران"، في تمام التاسعة مساء الاثنين، حيث سيقوم بالرد مباشرة بالصوت والصورة، ولكن جمهوره لم ينتظر، وبدأت الأسئلة المحرجة جداً تنهال على الهاشتاغ بانتظار استجابة الفنان المعروف بردوده الصادمة على كل الأسئلة المتعلقة بحياته الخاصة!!

أغرب سؤال بانتظار حلمي كان حول "وزن " بطلة فيلمه الجديد دنيا سمير غانم، من معجب يدعى حودة حمدي قال: سؤال وتجاوب بصراحة دنيا كانت تقيلة وانت بتشيلها وانت ماقدرتش تشيلها صح؟ مع سؤال آخر حول حقيقة خضوعه لدورات تمثيل قبل بطولة أفلامه.

بينما طلب معجب آخر معرفة مستقبل الموسم الجديد لبرنامج arabs got talent وهل اعتذر حلمي عن عدم المشاركة كما يردد البعض، مع سؤال آخر حول أسباب رفضه مشاركة زوجته منى زكي بطولة أى عمل فني؟ وعلى أي أساس يقوم باختيار بطلات أفلامه، وما هي أكثر أغنية يحبها لشيرين؟

السؤال الأكثر إحراجا كان حول حقيقة تصوير الموسم الماضي من برنامج arabs got talent وهو يعاني من ورم في ظهره، مع سؤال آخر عن علاقته بالزعيم عادل أمام، ولماذا بات حلمي النجم الكوميدي الشاب الوحيد الذي لم يقدم عملا واحدا مع إمام، وأخيرا هل تعرض لضغوط لمنع عرض فيلم "18 يوم" عن الثورة المصرية؟

أسئلة محرجة جداً، سنعرف اجابتها في تمام التاسعة مساء اليوم إذا امتلك حلمي الشجاعة.