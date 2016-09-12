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على ذمّة الصحافة التركية: هذا ما ينتظر مريم أوزيرلي

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الإثنين 12-09-2016 15:48

في ظل التزامها الصمت حول مشاريعها الجديدة، نشرت صحيفة تركية خبراً يؤكد انضمام الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان"، خبراً يؤكد انضمام مريم إلى مسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم" في موسمه الجديد.
وأكدت الصحيفة أنّ مريم ستنضم إلى فريق عمل المسلسل في منتصف الموسم أي بعد حوالي أربعة أشهر، ما يفسّر تصريحها بأنّها ستقضي إجازة طويلة بعيداً عن مواقع التصوير.
يذكر أن آخر أعمال مريم كان مسلسل "ملكة الليل" الذي فشل في تحقيق نسبة مشاهدة مقبولة في تركيا، ما حتّم إنهاءه في الموسم الأوّل.

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سيدتي